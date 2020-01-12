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Бывший депутат Рады Чубаров предложил отметить годовщину сожжения Москвы

, 11:44 | Анастасия Игонина 33

Чиновник убежден, что 450-летие со дня пожара, который начался в результате боя с крымским ханом, на Украине обязательно надо отпраздновать.

Фото: ТАСС / Zuma

Экс-депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров и глава запрещенного в РФ Меджлиса крымско-татарского народа* предложил отпраздновать годовщину сожжения Москвы. Идеей он поделился на своей странице в Facebook.

Чиновник обратил внимание на то, что в 2021 году исполнится 450 лет с тех пор как Москва была захвачена и сожжена крымским ханом Девлет-Гиреем — поход на Русь состоялся в 1571 году. Бои привели к тому, что в Москве начался крупнейший в истории города пожар. Из-за сильного ветра пламя разнеслось по улицам, сгорело огромное количество строений. Чубаров уверен, что оставить без внимания это событие Незалежная не должна.

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — поинтересовался он у пользователей социальной сети.

В комментариях сторонники Рефата начали предлагать свои варианты — например, появилась идея «поставить памятник хану Девлет-Гирею» и «выпустить коллекционные монеты», пишут URA.RU.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тушенка с «кусочками русскоязычных младенцев» продается на Украине.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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