Подорожание черного хлеба спрогнозировали эксперты

Специалисты агропромышленной сферы спрогнозировали подорожание черного хлеба в России. Рост цен станет следствием исторически низких запасов ржи и плохого урожая в прошлом году, сообщает РИА Новости.

«В краткосрочной перспективе цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну», — сказал руководитель управления моделирования и прогнозирования Центра агроаналитики Рудольф Булавин.

По его словам, урожай ржи в прошлом году стал минимальным с 1965-го. Это связано с двумя факторами. Во-первых, с неблагоприятными погодными условиями — из-за них урожайность снизилась на 13,5% с гектара. Во-вторых, с уменьшением посевных площадей до рекордно низкого уровня в 850 тысяч гектаров.

«Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади», — сказал эксперт.

С ним согласился исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков. По его словам, сейчас ржаная мука стоит дороже пшеничной, но роста цен на продукцию из нее ждать не стоит.

«Не думаю, что стоит ждать дальнейшего повышения цен, а если оно вдруг и будет, то не более 5-10%. <…> Я больше чем убежден, что большинство аграриев увеличат посевную площадь под культуры и, соответственно, мы получим опять падение цены», — сказал глава «Руспродсоюза», отметив естественность таких ценовых «качелей».

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что цены на хлеб и другие изделия из ржаной муки может достигнуть 6,5-7% за год. По его мнению, влияние на рост цен также окажут повышение тарифов ЖКХ, стоимости аренды, горюче-смазочных материалов и транспортных услуг.

В августе 2019 года 5-tv.ru сообщал, что в России резко подорожал черный хлеб. Тогда это констатировали эксперты Росстата.