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  4. «Нет слов»: откровенное платье ДжейЛо на светском ужине сразило фанатов

«Нет слов»: откровенное платье ДжейЛо на светском ужине сразило фанатов

, 14:20 | Анастасия Игонина Фото 272

Актриса и певица показала наряд, в котором она посетила мероприятие ассоциации кинокритиков.

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Фото, видео: Instagram @jlo

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото в откровенном платье. Снимки появился на странице артистки в Instagram.

Фотографии были сделаны во время ужина с членами ассоциации кинокритиков LAFCA. В кадре вместе с актрисой запечатлены режиссеры Грегори Нава и Педро Альмодовар, которых сама ДжейЛо называет «двумя легендами».

На снимках Лопес позирует в светло-бирюзовом платье с длинным рукавом. Пикантности наряду добавляет глубокое декольте едва ли не до талии, которое позволяет заметить, что на артистке нет бюстгальтера. Впрочем, несмотря на такую откровенную деталь, образ выглядит изящно и лаконично.

Instagram @jlo

«Вау!»

«Крастока! Нет слов!»

«Мы любим тебя, ДжейЛо!» — пишут в комментариях восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес повторила легендарный образ 19-летней давности.

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