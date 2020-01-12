«Нет слов»: откровенное платье ДжейЛо на светском ужине сразило фанатов

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками фото в откровенном платье. Снимки появился на странице артистки в Instagram.

Фотографии были сделаны во время ужина с членами ассоциации кинокритиков LAFCA. В кадре вместе с актрисой запечатлены режиссеры Грегори Нава и Педро Альмодовар, которых сама ДжейЛо называет «двумя легендами».

На снимках Лопес позирует в светло-бирюзовом платье с длинным рукавом. Пикантности наряду добавляет глубокое декольте едва ли не до талии, которое позволяет заметить, что на артистке нет бюстгальтера. Впрочем, несмотря на такую откровенную деталь, образ выглядит изящно и лаконично.

Instagram @jlo

«Вау!»

«Крастока! Нет слов!»

«Мы любим тебя, ДжейЛо!» — пишут в комментариях восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дженнифер Лопес повторила легендарный образ 19-летней давности.