Ученые назвали любимую пищу мозга и посоветовали ее не есть

Мозг любит высококалорийные продукты и побуждает хозяина к употреблению жирной пищи. Однако потом он сам же от этого страдает, говорится в статье ученых из Йельского университета (США), опубликованной на портале издателя биомедицинских журналов CellPress.

Мозг любит вкусную жирную пищу потому, что он потребляет большую часть энергии, поступающей в организм с едой. Ученые решили проверить, как проходят воспалительные процессы в сером веществе при диете с высоким содержанием жиров.

Для эксперимента исследователи взяли две группы мышей. Грызуны из первой питались обычной едой, а вторые — жирными и высокоуглеводными продуктами. Затем у подопытных извлекли мозг и изучили особую защитную ткань в гипоталамусе — микроглию.

Оказалось, что уже после трех дней приема высококалорийной пищи микроглия запускает в гипоталамусе воспалительный процесс. Из-за него митохондрии — энергетические станции в клетках — уменьшаются в размерах. Вместе с ними уменьшается и количество энергии. Тогда мозг призывает есть еще больше калорийной пищи, чтобы восполнить недостаток. Возникает порочный круг, который ведет к ожирению.

Ученые отметили, что хоть мозг и любит высококалорийную пищу, не стоит поддаваться его желаниям. В рационе должно быть много овощей, фруктов и зелени. Также нужно питаться продуктами из цельных зерен, в которых содержится большое количество витаминов и антиоксидантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые объяснили неудачи в похудении дефицитом одного микроэлемента.