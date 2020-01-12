Галина Польских прокомментировала сообщение о состоянии своего здоровья

Народная артистка РСФСР Галина Польских развеяла слухи о том, что ей потребовалась срочная госпитализация. По словам звезды «Я шагаю по Москве», она «чувствует себя отлично», а вот ее дочери действительно пришлось вызвать скорую помощь, чтобы сделать кардиограмму.

«Ой да ужас какой-то, это дочка — у нее фамилия Польских, все перепутали, это кошмар какой-то», — возмущается 80-летняя актриса.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Галине Польских потребовалась срочная помощь медиков из-за проблем с давлением.

Фильмография актрисы насчитывает около 160 работ в кино. Несмотря на преклонный возраст Галина Польских продолжает активно сниматься. Ее последняя работа в телесериале «Холодные берега» 2019 года.

Советские зрители полюбили Галину Польских после съемок в фильме «Дикая собака динго», где 23-летняя актриса сыграла главную роль. Всенародная слава пришла к Польских после выхода на экраны ленты Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».