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Галина Польских прокомментировала сообщение о состоянии своего здоровья

, 16:02 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 125

Знаменитая актриса выразила недовольство ажиотажем в СМИ вокруг своей частной жизни.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Народная артистка РСФСР Галина Польских развеяла слухи о том, что ей потребовалась срочная госпитализация. По словам звезды «Я шагаю по Москве», она «чувствует себя отлично», а вот ее дочери действительно пришлось вызвать скорую помощь, чтобы сделать кардиограмму.

«Ой да ужас какой-то, это дочка — у нее фамилия Польских, все перепутали, это кошмар какой-то», — возмущается 80-летняя актриса.

Ранее 5-tv.ru передавал, что Галине Польских потребовалась срочная помощь медиков из-за проблем с давлением.

Фильмография актрисы насчитывает около 160 работ в кино. Несмотря на преклонный возраст Галина Польских продолжает активно сниматься. Ее последняя работа в телесериале «Холодные берега» 2019 года.

Советские зрители полюбили Галину Польских после съемок в фильме «Дикая собака динго», где 23-летняя актриса сыграла главную роль. Всенародная слава пришла к Польских после выхода на экраны ленты Георгия Данелия «Я шагаю по Москве».

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