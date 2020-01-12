  1. Пятый канал
  4. В Пентагоне насторожились по поводу «скорости развития» России и Китая

В Пентагоне насторожились по поводу «скорости развития» России и Китая

, 17:30 | Сергей Зеленский Видео 86

США опасаются оказаться на периферии в вопросе модернизации вооруженных сил.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости; www.globallookpress.com / Stefani Reynolds, MOD Russia, Dominique A. Pineiro

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая.

«Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что и потенциальные противники», — приводит высказывание Хайтена RT.

По словам генерала ВВС США, американская армия «впереди по большинству параметров», однако это преимущество станет бесполезным, если противник «движется быстрее».

Хайтен занял нынешний пост в августе 2019 года. До этого 61-лений ветеран войн в Афганистане и Ираке руководил Стратегическим командованием, объединяющим ядерные силы, ПРО и космические силы.

Ранее американские эксперты назвали военную сферу, в которой США уступают России.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

18:26
Подруга выпавшей из окна Ксении Пунтус призвала прекратить травлю девушки
18:10
Нижнетагильский мальчик с пулей в голове скончался спустя полгода комы
17:55
Звезда «Дома-2» пожаловалась, что ей испортил тело пластический хирург
17:53
Автоледи, сбившую Литвинову, допрашивают инспекторы ГИБДД
17:46
Рената Литвинова в свой день рождения оказалась под колесами автомобиля
17:41
Макгрегор и Серроне показали подготовку к бою — фото и видео с тренировок

Сейчас читают

«Чудо какое-то»: Пугачева показала, как ее дочь исполняет мамину песню
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]