В Пентагоне насторожились по поводу «скорости развития» России и Китая

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американских Вооруженных сил от России и Китая.

«Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что и потенциальные противники», — приводит высказывание Хайтена RT.

По словам генерала ВВС США, американская армия «впереди по большинству параметров», однако это преимущество станет бесполезным, если противник «движется быстрее».

Хайтен занял нынешний пост в августе 2019 года. До этого 61-лений ветеран войн в Афганистане и Ираке руководил Стратегическим командованием, объединяющим ядерные силы, ПРО и космические силы.

Ранее американские эксперты назвали военную сферу, в которой США уступают России.