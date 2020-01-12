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«Народ спивается!»: Михаил Горбачев выступил за отмену длинных выходных в России

, 6:18 | Василий Заика Видео 13

Первый и единственный президент СССР уверен, что новогодние каникулы и нерабочие дни в майские праздники пагубно влияют на россиян.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, uwe umstätter, Mohssen Assanimoghaddam,, Dirk v. Mallinckrodt, Pravda Komsomolskaya

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных выходных в России. По мнению бывшего главы Советского Союза, новогодние каникулы и нерабочие дни в майские праздники оказывают пагубное влияние на россиян, сообщает URA.RU.

«Я считаю, что надо отменять не только новогодние длинные каникулы для россиян, но и задуматься над отменой длинных выходных в мае. Народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои. Выходные стоит распределять более равномерно», — уверен Михаил Горбачев.

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС отметил, что во время его нахождения на высшем государственном посту череды продолжительных выходных дней не существовало и этот фактор имел положительное влияние на граждан.

«Такого количества нерабочих дней при мне не было ни в январе, ни в мае. И жили мы лучше, чем сегодня. Сейчас же народ просто спивается в эти длинные выходные», — сказал Михаил Горбачев.

Политик подчеркнул, что пагубному влиянию большого количества нерабочих дней в особенности подвержены россияне, проживающие в провинции. Михаил Горбачев заметил, что жители этих территорий попросту деградируют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как настроиться на работу после новогодних праздников.

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