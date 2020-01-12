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«Пригласите, он приедет»: Путин предложил Асаду позвать Трампа в Дамаск

, 19:20 | Сергей Зеленский Видео 72

Стало известно о разговоре российского и сирийского президентов во время посещения древнейшего православного храма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo; RT

Владимир Путин во время визита в Дамаск предложил президенту Сирии Башару Асаду пригласить в гости американского коллегу Дональда Трампа. Этот момент разговора, состоявшегося между российским и сирийским лидерами во время посещения православного кафедрального собора Святой Девы Марии, вышел в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на одном из федеральных телеканалов.

В храме, возведенном во II веке нашей эры, Путин и Асад беседовали об апостоле Павле, который, как считается, принял христианство у ворот Дамаска. По преданию, на пути к городу он ослеп от яркого света с неба, ему явился Иисус и сказал, что, чтобы вернуть зрение, ему следует идти по прямой дороге в дом епископа.

«Если Трамп по этой дороге приедет, тоже с ним станет все нормально», — пошутил президент Сирии.

«Исправится, исправится. <…> Пригласите, он приедет», — ответил российский коллега.

Асад выразил готовность принять американское руководство, на что Путин пообещал передать эти слова Трампу.

7 января в ходе визита в Сирию Путин посетил командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ, напоминает Утро.ру. Президент РФ отметил эффективность сотрудничества Москвы и Дамаска в борьбе с терроризмом.

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