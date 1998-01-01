«Маньячелло»: Бузова о своих эротических фантазиях с участием звезды «Дома-2»

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Телеведущая призналась, что восхищена мужским началом Леши Безуса.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 388

Телеведущая Ольга Бузова призналась в студии программы «Бородина против Бузовой», что она восхищена мужским началом звезды реалити-шоу «Дом-2» Леши Безуса. Знаменитость считает участника телестройки настоящим самцом, сообщают Дни.ру.

Ольга Бузова рассказала, что порой даже представляет себе в красках, каков Леша Безус в постели.

— Мне кажется, что он в постели такое животное, «маньячелло»! Я его представляю в черном плаще, — сказала Бузова, обращаясь к девушке звезды «Дома-2» Милене Безбородовой.

Леша Безус и его спутница после этого засмущались, но несмотря на это они подтвердили домыслы телеведущей.

Поклонники «Дома-2» отмечают, что Ольга Бузова в последнее время стала частенько касаться темы секса, и она сама не скрывает, что страдает от одиночества.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Бузова осталась без букета невесты на свадьбе Доминика Джокера. Экс-участница «Дома-2» заявила, что продолжит петь, раз уже ей не суждено снова выйти замуж.

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