«Как же так…» Поклонники переживают за состояние Ренаты Литвиновой после ДТП

Поклонники Ренаты Литвиновой сильно переживают из-за ДТП с участием актрисы в центре Москвы. Свое беспокойство фанаты выражают в комментариях к ее последнему посту в Instagram.

«Будьте здоровы! Очень жаль, что это приключилось с вами в день рождения Все будет хорошо!»

«Поправляйтесь! Как же так… В свой день рождения»;

«Выздоравливайте, пожалуйста!»

«Как вы себя чувствуете? Газеты врут насчет аварии? Рената, здоровья вам», — написали пользователи.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в свой 53-й день рождения. Авария произошла на пересечении Сытнинского переулка и Тверского бульвара.

За рулем машины, сбившей актрису, находилась автоледи. По информации 5-tv.ru, инспекторы ГИБДД выписали ей штраф в размере двух тысяч рублей за то, что она не уступила дорогу пешеходу.