Водитель отечественного внедорожника погиб в тройном ДТП под Нальчиком

В аварии с участием пассажирского автобуса ПАЗ, «Нивы» и Toyota в Кабардино-Балкарии погиб водитель отечественного внедорожника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу в Instagram регионального управления ГИБДД.

«В результате столкновения трех автомашин — „Нива“, ПАЗ и Toyota — водитель „Нивы“ получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Известно, что автобус с 18 пассажирами совершал рейс Нальчик — Хушто-сыр. В салоне транспортного средства находились 18. На меесте трагедии работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что микроавтобус столкнулся с легковушкой в Рязанской области, есть жертвы.