В Калининградской области открылась Янтарная резиденция Деда Мороза

На Старый Новый год в Калининградской области для гостей подготовили развлечения. Но главным сюрпризом для многих станет недавно открывшаяся Янтарная резиденция Деда Мороза. Такого в мире нет нигде.

Строительство посольства затеяли этим летом. Планировали сотворить точную копию терема из знаменитого фильма «Морозко». Сам Всероссийский волшебник приезжал на открытие в середине ноября. Рядом с резиденцией разместили целый город мастеров. Там можно научиться рукоделию с янтарем.

«Дед Мороз — это же повод для праздника всегда. У нас зимой в этом году _ кто-то считает повезло, кто-то — не повезло — снега нет. И у нас получилась такая осенне-зимняя резиденция Деда Мороза. Но тем не менее, для детей безусловно это радость, а для родителей возможность дать своим детям еще одно развлечение какое-то дополнительно», — рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Кстати, Калининградская область вошла в список самых популярных регионов у россиян для поездок на новогодние каникулы. С появлением Янтарного посольства Деда Мороза турпоток только увеличится, рассчитывают власти.

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