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«Соберись, тряпка»!»: Арзамасова в открытом платье пожаловалась на усталость

, 4:24 | Валентин Черников Фото 32

Звезда «Папиных дочек» снялась в образе гордой леди, но призналась, что эта маска.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Новый образ Елизаветы Арзамасовой приятно удивил ее поклонников в Instagram. 24-летняя звезда «Папиных дочек» предстала перед фанатами в золотистом платье с открытым верхом. Имидж леди подчеркнули уложенные назад волосы, теплые тона макияжа и массивные серьги. Внимание привлекает и поза актрисы: высоко приподнятая голова, отставленная в сторону рука и другая рука на поясе — стан гордой дамы и хозяйки положения.

Однако, как указала сама Арзамасова, этот имидж — маска. Артистка пожаловалась на усталость после интенсивных новогодних праздников.

«„Соберись, тряпка“! Нужно сфокусироваться, настроиться на работу, надеть маску уверенности, на всякий случай припасти для особых рабочих ситуаций маску самоуверенности и — вперед, помчали! Одна проблема — спать хочу катастрофически! Никогда у меня еще не было таких изматывающих зимних каникул», — призналась Елизавета.

Instagram @liza_arzamasova

Подписчики разделили с любимицей праздничное послевкусие, пожелали ей бодрости и забросали комплиментами в ответ на увиденное.

«Что за прекрасная королева! Обожаю тебя!»

«Безумно красивая»;

«Хороша до невозможности!»

«Ты такая другая на этом фото»;

«Богиня солнца и всего рядом находящегося», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе.

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