«Соберись, тряпка»!»: Арзамасова в открытом платье пожаловалась на усталость

Новый образ Елизаветы Арзамасовой приятно удивил ее поклонников в Instagram. 24-летняя звезда «Папиных дочек» предстала перед фанатами в золотистом платье с открытым верхом. Имидж леди подчеркнули уложенные назад волосы, теплые тона макияжа и массивные серьги. Внимание привлекает и поза актрисы: высоко приподнятая голова, отставленная в сторону рука и другая рука на поясе — стан гордой дамы и хозяйки положения.
Однако, как указала сама Арзамасова, этот имидж — маска. Артистка пожаловалась на усталость после интенсивных новогодних праздников.
«„Соберись, тряпка“! Нужно сфокусироваться, настроиться на работу, надеть маску уверенности, на всякий случай припасти для особых рабочих ситуаций маску самоуверенности и — вперед, помчали! Одна проблема — спать хочу катастрофически! Никогда у меня еще не было таких изматывающих зимних каникул», — призналась Елизавета.
Подписчики разделили с любимицей праздничное послевкусие, пожелали ей бодрости и забросали комплиментами в ответ на увиденное.
«Что за прекрасная королева! Обожаю тебя!»
«Безумно красивая»;
«Хороша до невозможности!»
«Ты такая другая на этом фото»;
«Богиня солнца и всего рядом находящегося», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова в коктейльном платье снялась в необычной позе.