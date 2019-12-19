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  4. Путин рассказал о демографической поддержке семей в Зауралье и на Дальнем Востоке

Путин рассказал о демографической поддержке семей в Зауралье и на Дальнем Востоке

, 13:35 | Карина Бернтгольц Видео 19

В ходе ежегодной пресс-конференции в Москве президент РФ прокомментировал депопуляцию, происходящую в отдельных российских регионах.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69

Президент России Владимиром Путин, отвечая на вопрос журналистки из Омска в ходе ежегодной пресс-конференции, рассказал о мерах демографической поддержки, которые планируется предпринять в отношении жителей Дальнего Востока и Зауралья.

Глава РФ отметил, что в данных регионах депопуляция происходит довольно быстро. Он поддержал идею выдачи ипотеки под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке и прокомментировал предоставление гражданам дальневосточного гектара. По словам Путина, выделение этих земель является оптимальным из-за отсутствия дорожной и энергетической инфраструктуры. Решение этих проблем является первоочередной задачей на данном этапе.

«Дальневосточным гектором действительно воспользовались уже немало людей. Мы распространили возможность Дальневосточного гектара на всех, кто хочет приехать и жить там. <…> Но выделение этих земель не всегда является оптимальным с точки зрения отсутствия или наличия инфраструктуры. Нам нужно в полном объеме реализовать эти планы начинаний именно там, а потом переходить к другим регионам», — пояснил президент.

По словам российского лидера, определенные меры по поддержке демографии также планируется ввести в Зауралье. Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны.

«Что касается Зауралья, я вам могу сказать, что мы понимаем, видим там ситуацию. И уже часть мер поддержки в области демографии распространяем на Зауралье, это касается поддержки семей с детьми — прежде всего, тех, где появляется третий ребенок. Что касается других мер поддержки, в том числе двухпроцентной ипотеке, нам надо посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, сколько будет людей обращаться за поддержкой, подсчитать государственные расходы и потом понимать государственное решение», — подчеркнул глава РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал разобраться в разнице между зарплатами главрачей и рядовых сотрудников.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 69
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