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  4. Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

, 11:41 | Василий Заика Видео 5 198

Актриса по неизвестной причине вписала экс-супруга Илью Древнова в соответствующую графу при оформлении документов на пятого ребенка.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов

Бывший муж актрисы Марии Порошиной Илья Древнов через суд доказал, что не является отцом пятого сына знаменитости Андрея, сообщает Starhit.

Будучи на третьем месяце беременности, артистка подала на развод. Несмотря на это, Мария Порошина при оформлении документов на ребенка вписала экс-супруга в соответствующую графу.

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу „отец“. Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — сообщили изданию в Тушинском суде Москвы.

До сих пор доподлинно неизвестно кто же на самом деле является биологическим отцом пятого сына Марии Порошиной. По этому поводу ходит масса разного рода слухов. Впоследствии, чтобы избавиться от пересудов, актриса намекнула, что ее избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу и проживает в другой стране.

Мария Порошина и Илья Древнов прожили в браке 17 лет. Плодами их союза стали три дочери — 14-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и трехлетняя Глафира. Теперь уже бывший супруг, помимо прочего, помогал знаменитости воспитывать ее старшую дочь Полину, которая появилась на свет в результате отношений с Гошей Куценко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марии Порошиной удалось прийти в форму после пятых родов.

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