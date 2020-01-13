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Названы марки автомобилей, имеющие государственную скидку в 2020 году

, 12:31 | Василий Заика Видео 45

Бонус в 10% предусмотрен в рамках госпрограмм стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Автопроизводители назвали марки машин, имеющие государственную скидку в 2020 году. Как сообщают «Известия», десятипроцентный бонус предусмотрен в рамках программ стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Скидку на весь модельный ряд россиянам готовы предоставить «АвтоВАЗ», УАЗ и Datsun. В свою очередь, Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai дадут бонус только на некоторые модели.

Отмечается, что россияне в рамках действия субсидии смогут приобрести только новый автомобиль, который произведен на территории РФ. Стоимость машины не должна превышать один миллион рублей.

Минпромторг продолжил финансирование госпрограмм стимулирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с начала наступившего года. В 2020 году на эти цели выделено пять миллиардов рублей, что вдвое меньше суммы 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для российских автомобилистов могут ввести новый штраф.

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