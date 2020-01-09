Новый штраф могут ввести для российских автомобилистов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сумма штрафа за указанное нарушение для владельцев легковых автомобилей составит две с половиной тысячи рублей. Для водителей автобусов и грузовиков — пять с половиной тысяч.

Штрафовать будут при помощи дорожных камер. При этом штраф отменят, если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги.

«Экономика сегодня» сообщает со ссылкой на правительство, что штраф позволит сделать дороги свободнее. Собранные деньги будут поступать в бюджеты регионов.

Как сообщал 5-tv.ru, что в ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права.