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Новый штраф могут ввести для российских автомобилистов

, 18:10 | Игорь Рязов Видео 27

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект о новом наказании для водителей размером до пяти с половиной тысяч рублей.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, Константин Кокошкин, Павел Бедняков, Сергей Коньков

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сумма штрафа за указанное нарушение для владельцев легковых автомобилей составит две с половиной тысячи рублей. Для водителей автобусов и грузовиков — пять с половиной тысяч.

Штрафовать будут при помощи дорожных камер. При этом штраф отменят, если водитель в течение 60 дней погасит задолженность перед владельцем платной дороги.

«Экономика сегодня» сообщает со ссылкой на правительство, что штраф позволит сделать дороги свободнее. Собранные деньги будут поступать в бюджеты регионов.

Как сообщал 5-tv.ru, что в ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права.

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