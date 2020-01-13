СК раскрыл подробности покушения на супругу депутата в Москве

Следственный комитет раскрыл подробности покушения на супругу депутата в Москве. По подозрению в совершении преступления задержаны директор общеобразовательной школы, а также два третьекурсника столичных университетов.

По версии следователей, в конце 2019 года 36-летняя руководитель учебного заведения решилась на убийство женщины, с мужем которой ее связывали длительные личные отношения. Для воплощения преступного умысла в жизнь директор школы привлекла своих бывших учеников.

Предполагаемая 20-летняя соучастница сообщила своему 21-летнему подельнику, что супруга депутата возвращается домой. Подозреваемый студент подкараулил женщину и набросился на нее с ножом, причинив не менее шести ранений шеи и туловища.

Пострадавшая от полученных травм потеряла сознание и осталась в живых только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Следствие в ближайшее время намерено обратиться с ходатайством в суд об аресте подозреваемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор школы и двое студентов изрезали ножом супругу депутата в Москве.