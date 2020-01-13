Кэти Перри сообщила в калужскую полицию об угрозах омского писателя

Американская певица Кэти Перри опасается расправы, которую якобы намерен учинить над ней писатель из Омска Михаил Матвиенко, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Калуга24». Отмечается, что в редакцию издания поступило обращение от пресс-службы знаменитости, в котором содержится просьба предать ситуацию всесторонней огласке.

В письме говорится, что Михаил Матвиенко, проживая в Козельске, в ноябре 2017 года, предположительно, высказывал Кэти Перри угрозы убийством и умудрился подговорить своего знакомого из США разбить певице окно. После этого инцидента было написано заявление в полицию российского города, однако меры, по словам авторов письма, до сих пор не приняты.

«По данному факту мною в УМВД города Козельск, мною было подано заявление. Однако никаких мер и попыток к задержанию Матвиенко Михаила предпринято полицией города Козельск не было, уголовное дело также против него не возбуждалось, по данной причине данный человек смог свободно въехать в США с целью моего убийства. Предмет данной халатности со стороны полиции России и является предметом моего обжалования», — цитирует издание текст письма с сохранением орфографии и пунктуации авторов.

Жалобу на якобы бездействие российских правоохранительных органов пресс-служба Кэти Перри направила начальнику УМВД России по Калужской области Александру Дедову и прокурору Козельского района Виталию Хрипунову.

В региональном главке МВД факт получения заявления от американской знаменитости не подтвердили, но опровергать тоже не стали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом.