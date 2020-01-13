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Кэти Перри сообщила в калужскую полицию об угрозах омского писателя

, 13:59 | Василий Заика Видео 67

По словам представителей пресс-службы знаменитости, Михаил Матвиенко якобы намерен учинить расправу над певицей.

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Фото, видео: Zuma\TASS

Американская певица Кэти Перри опасается расправы, которую якобы намерен учинить над ней писатель из Омска Михаил Матвиенко, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на «Калуга24». Отмечается, что в редакцию издания поступило обращение от пресс-службы знаменитости, в котором содержится просьба предать ситуацию всесторонней огласке.

В письме говорится, что Михаил Матвиенко, проживая в Козельске, в ноябре 2017 года, предположительно, высказывал Кэти Перри угрозы убийством и умудрился подговорить своего знакомого из США разбить певице окно. После этого инцидента было написано заявление в полицию российского города, однако меры, по словам авторов письма, до сих пор не приняты.

«По данному факту мною в УМВД города Козельск, мною было подано заявление. Однако никаких мер и попыток к задержанию Матвиенко Михаила предпринято полицией города Козельск не было, уголовное дело также против него не возбуждалось, по данной причине данный человек смог свободно въехать в США с целью моего убийства. Предмет данной халатности со стороны полиции России и является предметом моего обжалования», — цитирует издание текст письма с сохранением орфографии и пунктуации авторов.

Жалобу на якобы бездействие российских правоохранительных органов пресс-служба Кэти Перри направила начальнику УМВД России по Калужской области Александру Дедову и прокурору Козельского района Виталию Хрипунову.

В региональном главке МВД факт получения заявления от американской знаменитости не подтвердили, но опровергать тоже не стали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кэти Перри рассказала об отношениях с Орландо Блумом.

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