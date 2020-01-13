Экс-президент Польши призвал власти страны признать заслуги Красной армии

Бывший польский президент Лех Валенса раскритиковал власти республики за нежелание пригласить президента России Владимира Путина в город Освенцим на памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

76-летний политик напомнил, что именно Красная армия освободила концлагерь.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее, и если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно», — приводит его слова RT.

Валенса, который возглавлял страну с 1990 по 1995 годы, подчеркнул, что если Варшава хочет хороших отношений с Москвой, то должна вести с ней диалог.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

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