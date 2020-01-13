Бывший зять Аллы Пугачевой женился на модели из Чечни

Российский предприниматель Руслан Байсаров в очередной раз женился. Как сообщает Spletnik.ru, новой избранницей 51-летнего бывшего зятя Аллы Пугачевой стала 18-летняя модель из Чеченской Республики по имени Аламат.

Издание отмечает, что на бракосочетании девушки и бизнесмена настояла его мать. Свадьба Руслана Байсарова и юной уроженки села Шали состоялась 30 декабря.

«Избранницей российского олигарха стала девушка Аламат, которой недавно исполнилось 18 лет. Девушка родом из села Шали, была моделью. Для бизнесмена это уже шестая жена», — пишет издание.

Авторы материала утверждают, что это уже вторая чеченская супруга Руслана Байсарова. По некоторым данным, бизнесмен с первой женой так и не развелся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vainakhi na stile (@vogue.vainah) 11 Янв 2020 в 10:47 PST

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова и Манукян подогрели слухи о свадьбе совместными тату.