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  4. Бесконечность любви: Бузова и Манукян подогрели слухи о свадьбе совместными тату

Бесконечность любви: Бузова и Манукян подогрели слухи о свадьбе совместными тату

, 1:07 | Валентин Черников Видео 107

На отдыхе в Таиланде певица назвала себя женой блогера.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 742

Намеки Ольги Бузовой на свадьбу с Давидом Манукяном взбудоражили поклонников звезды. В Instagram певица и телеведущая опубликовала совместные видео и фото с блогером из Таиланда. В снятом ролике влюбленные купаются в бассейне и заводят разговор о солнечных очках. Молодой человек замечает, что их очки одного бренда.

«Муж и жена — одна сатана», — отвечает на это Бузова.

Instagram @buzova86

Подозрения фанатов подкрепил и новый снимок в микроблоге артистки. На нем видны мужское и женское запястья с одинаковыми татуировками в виде знака бесконечности. Видео с этими же тату Бузова подкрепила хэштегом - #ДАВАЙНАВСЕГДА и тем же знаком бесконечности. 

К слову, слухи о том, что пара сделала такие тату, появились в сети несколькими днями ранее.

В комментариях под свежими постами Бузовой фанаты поздравили ее с возможным замужеством и пожелали счастья в семейной жизни. Впрямую о свадьбе с блогером Давой Ольга пока не распространяется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна.

Тема:
Ольга Бузова 742
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