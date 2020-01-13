Бесконечность любви: Бузова и Манукян подогрели слухи о свадьбе совместными тату

Намеки Ольги Бузовой на свадьбу с Давидом Манукяном взбудоражили поклонников звезды. В Instagram певица и телеведущая опубликовала совместные видео и фото с блогером из Таиланда. В снятом ролике влюбленные купаются в бассейне и заводят разговор о солнечных очках. Молодой человек замечает, что их очки одного бренда.

«Муж и жена — одна сатана», — отвечает на это Бузова.

Instagram @buzova86

Подозрения фанатов подкрепил и новый снимок в микроблоге артистки. На нем видны мужское и женское запястья с одинаковыми татуировками в виде знака бесконечности. Видео с этими же тату Бузова подкрепила хэштегом - #ДАВАЙНАВСЕГДА и тем же знаком бесконечности.

К слову, слухи о том, что пара сделала такие тату, появились в сети несколькими днями ранее.

В комментариях под свежими постами Бузовой фанаты поздравили ее с возможным замужеством и пожелали счастья в семейной жизни. Впрямую о свадьбе с блогером Давой Ольга пока не распространяется.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Погребняк мечтает погулять на свадьбе Бузовой и Давида Манукяна.