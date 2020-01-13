Мать выпавшей из окна модели Ксении Пунтус рассказала о состоянии дочери

Мать модели Ксении Пунтус, ранее выпавшей из окна третьего этажа, рассказала о состоянии дочери. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео общения с ней в больнице.

«Сказали только родители (могут навестить — Прим. ред.). Когда она переведется уже в палату из реанимации, тогда уже будет посещение и друзей, и знакомых, и всех», — рассказала мама девушки.

Она призналась, что не знает, когда дочь переведут в обычную палату. Это связано с тем, что сохраняется угроза ее жизни.

«Очень много переломов, очень много травм, очень много отбито всего. Пока еще боятся прогнозы какие-то делать», — сказала мать Ксении Пунтус, уточнив, что у девушки отбиты ноги, руки, позвоночник, внутренние органы, а также есть сотрясение.

По ее словам, дочь находится в сознании, однако ее состояние по-прежнему тяжелое.

«Поэтому (врач — Прим. ред.) говорит, что последствия могут быть в любой момент, и пока еще из реанимации не рискнет ее переводить», — добавила мать пострадавшей.

Как стало известно 5-tv.ru, в личных вещах Ксении Пунтус, хранившихся в квартире, из окна которой она выпала, были найдены анорексигенные таблетки на основе амфетамина. Также правоохранители обнаружили коробочку с табаком.

МК.RU пишет, что найденные таблетки — это препарат по борьбе с лишним весом. Он дает непредсказуемый эффект в сочетании с алкоголем: например, приводит к возникновению галлюцинаций.

Как сообщал 5-tv.ru, 21-летняя российская модель Ксения Пунтус выпала из окна расположенной на третьем этаже квартиры Андрея Бакова — внука знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. По предварительным данным, 19-летний юноша, с которым модель начала встречаться несколько недель назад, в это время спал и проснулся от визита полицейских.

Пострадавшая в тот момент уже была госпитализирована с травмой головы, ушибом легких, и переломами бедра и костей таза. Подруга Ксении рассказала, что ее без одежды в кустах нашел дворник.