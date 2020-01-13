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  4. Выпавшую из окна Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Выпавшую из окна Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

, 17:32 | Игорь Рязов 193

Модель лежит в нейрореанимации в тяжелом состоянии. Пока улучшений состояния здоровья нет.

Фото: Instagram @k_ksusha

Модель Ксению Пунтус, выпавшую из окна квартиры на третьем этаже, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Сейчас 21-летняя модель находится в нейрореанимации в тяжелом состоянии. Пока улучшений состояния здоровья нет. По всей видимости, она еще долго будет находиться в реанимации.

Как сообщал 5-tv.ru, Ксения Пунтус выпала из окна квартиры Андрея Бакова — внука знаменитого кинорежиссера Никиты Михалкова. На улице ее без одежды в кустах нашел дворник. Девушку госпитализировали со множеством травм.

О состоянии модели 5-tv.ru недавно рассказала ее мать. В личных вещах девушки нашли таблетки по борьбе с лишним весом, которые могут вызывать галлюцинации при употреблении с алкоголем.

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