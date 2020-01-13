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Арестованная после покушения на убийство жены депутата оказалась беременна

, 18:09 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 67

Гагаринский суд отправил подозреваемую Василису Маслову под стражу на два месяца. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из зала суда.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Гагаринский районный суд Москвы арестовал Василису Маслову на два месяца по подозрению в покушении на убийство жены муниципального депутата столицы Михаила Хананашвили. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с заседания.

В суде Маслова находилась в красной куртке с надетым на голову капюшоном. Общаться с прессой директор частной школы «Русский Гарвард» не стала, сохраняя молчание.

Как стало известно 5-tv.ru, во время заседания адвокат Масловой заявил, что она беременна.

После этого заявления 5-tv.ru связался с Михаилом Хананашвили. Он сказал, что не знал о беременности Масловой до суда. Утверждает, что не приходится отцом ребенку.

«Я честно говоря, немножко, скажем так, обескуражен и не в курсе по этому поводу. Я точно не являюсь отцом этого ребенка», — сказал Хананашвили.

РЕН ТВ отмечает, что мотивом нападения Масловой на жену депутата могла быть любовь. Директор якобы хотела устранить конкурентку.

Как сообщал 5-tv.ru, следствие считает, что Маслова заказала убийство жены депутата своим бывшим ученикам.

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