Арестованная после покушения на убийство жены депутата оказалась беременна

Гагаринский районный суд Москвы арестовал Василису Маслову на два месяца по подозрению в покушении на убийство жены муниципального депутата столицы Михаила Хананашвили. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с заседания.

В суде Маслова находилась в красной куртке с надетым на голову капюшоном. Общаться с прессой директор частной школы «Русский Гарвард» не стала, сохраняя молчание.

Как стало известно 5-tv.ru, во время заседания адвокат Масловой заявил, что она беременна.

После этого заявления 5-tv.ru связался с Михаилом Хананашвили. Он сказал, что не знал о беременности Масловой до суда. Утверждает, что не приходится отцом ребенку.

«Я честно говоря, немножко, скажем так, обескуражен и не в курсе по этому поводу. Я точно не являюсь отцом этого ребенка», — сказал Хананашвили.

РЕН ТВ отмечает, что мотивом нападения Масловой на жену депутата могла быть любовь. Директор якобы хотела устранить конкурентку.

Как сообщал 5-tv.ru, следствие считает, что Маслова заказала убийство жены депутата своим бывшим ученикам.