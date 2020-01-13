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Подозреваемый в нападении на жену депутата признал вину

, 18:57 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 16

Суд поместил Николая Фролова под стражу на два месяца — до 9 марта 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher, 5-tv.ru

Гагаринский районный суд Москвы арестовал 21-летнего Николая Фролова по подозрению в нападении на жену муниципального депутата столицы Михаила Хананашвили. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из зала суда.

В ролике молодой человек сидит в клетке в красной куртке. Видно, что у него перебинтована правая рука. Когда к нему подходят журналисты, Николай надевает капюшон и закрывает лицо. На вопросы репортеров о том, признает ли он вину, в чем был его мотив и что у него с рукой, Фролов отвечать не стал.

Как стало известно 5-tv.ru, во время заседания Николай Фролов признал вину в нападении на жену московского депутата. Суд заключил его под стражу на два месяца — до 9 марта 2020 года.

На аналогичный срок суд немногим ранее арестовал Василису Маслову — директора частной школы «Русский Гарвард», в которой учился Фролов. По версии следствия, Маслова убедила молодого человека и еще одну девушку убить жену депутата Хананашвили.

Как сообщал 5-tv.ru, возможным мотивом покушения на убийство считается неразделенная любовь. Маслова в течение долгого времени состояла в близких отношениях с Хананашвили. Во время судебного заседания адвокат директора школы заявил, что она беременна. Депутат заверил, что ребенок не от него.

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