Иран признал Пентагон террористической организацией

В Иране Пентагон признали террористической организацией. Указ одобрил парламент и сегодня подписал президент страны Хасан Роухани. И это может иметь большие последствия. Теперь иранские военные официально могут атаковать американских солдат и их базы в любой точке планеты. Дональду Трампу иранцы грозят уголовным преследованием за приказ ликвидировать генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил председатель Верховного суда Ирана. Американского лидера обвиняют и в разжигании протестов в стране. Тысячи человек вышли накануне на улицы с требованием отставки властей. В дестабилизации обстановки Тегеран винит и Лондон.

Дело в том, что в толпе митингующих был посол Соединенного Королевства в Иране. Печеньки, как Виктория Нуланд на Майдане, он правда не раздавал. Но само присутствие — показательно. Роберта Макэйра задержали и обвинили в подстрекательстве. Правда позже отпустили.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, кого США определили виновным в крушении украинского Boeing.