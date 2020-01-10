Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing

Сразу несколько версий рассматривается в качестве причин крушения украинского Boeing в Иране, но пока нет основной. До объявления официальных итогов расследования, тем более, очень далеко.

Версии крушения Boeing сразу посыпались одна за другой. Первоначальная — самолет рухнул из-за технической неисправности — остается приоритетной, но она уже не всех устраивает. Как только эксперты заявили, что лайнер мог столкнуться с американским беспилотником, Вашингтон внезапно снова попытался испугать весть мир, заявив, что самолет был сбит иранской ракетой.

Однако это не мешает Соединенным Штатам в своих лучших традициях назначить виновных. Ни Пентагон, ни Белый дом не комментируют эту якобы утечку официально. Попытались спросить об этом лично у Трампа, но он от ответа ушел. Да и выглядел как-то непривычно растерянно.

Вашингтон сейчас загнан в такое положение, что остается лишь метаться из угла в угол, в надежде хоть где-то найти лазейку. Незаконное убийство Сулеймани, вызвавшее волнения и недовольство не только в Иране, но и в Ираке, ответный удар по базе, и быстрое отступление Трампа нанесли сильнейший удар по остаткам имиджа.

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