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Политическая спекуляция? Кого США определили виновным в крушении украинского Boeing

, 1:44 Эфирная новость 63

Самолет рухнул на землю через две минуты после вылета из Тегерана, все находившиеся на борту — погибли.

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Фото, видео: Rueters; 5-tv.ru

Тема:
Авиакатастрофа украинского Boeing-737 в Иране 65

Сразу несколько версий рассматривается в качестве причин крушения украинского Boeing в Иране, но пока нет основной. До объявления официальных итогов расследования, тем более, очень далеко.

Версии крушения Boeing сразу посыпались одна за другой. Первоначальная — самолет рухнул из-за технической неисправности — остается приоритетной, но она уже не всех устраивает. Как только эксперты заявили, что лайнер мог столкнуться с американским беспилотником, Вашингтон внезапно снова попытался испугать весть мир, заявив, что самолет был сбит иранской ракетой.

Однако это не мешает Соединенным Штатам в своих лучших традициях назначить виновных. Ни Пентагон, ни Белый дом не комментируют эту якобы утечку официально. Попытались спросить об этом лично у Трампа, но он от ответа ушел. Да и выглядел как-то непривычно растерянно.

Вашингтон сейчас загнан в такое положение, что остается лишь метаться из угла в угол, в надежде хоть где-то найти лазейку. Незаконное убийство Сулеймани, вызвавшее волнения и недовольство не только в Иране, но и в Ираке, ответный удар по базе, и быстрое отступление Трампа нанесли сильнейший удар по остаткам имиджа.

Вадим Хуланхов рассказал о попытках политических спекуляций на трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ объяснили, почему не поддержали проект резолюции СБ ООН по Ираку.

Тема:
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