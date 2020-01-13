В России оценили решение Варшавы не отмечать 75-летие освобождения от захватчиков

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Варшавы праздновать 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 17 января. Российский дипломат призналась, что удивлена решением польских властей.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения», — написала политик в своем официальном аккаунте в Facebook.

Захарова также добавила, что наряду с данными обстоятельствами в Польше полностью искажаются предпосылки начала войны и предвоенная ситуация. По ее мнению, «такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье».

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что позиция польских властей не вызывает одобрения у иностранных коллег.

«Я убежден в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет поведения поляков», — цитирует сенатора RT.

Ранее в Варшаве заявили об отказе отмечать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков на официальном уровне. Вместо традиционного празднования 17 января должны состояться два уличных мероприятия, организуемых частными лицами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему».