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Муж Нетребко опроверг отказ выступать на одной сцене с армянской певицей

, 10:52 | Ниса Мурзанаева Видео 56

Ранее сообщалось, что Юсиф Эйвазов мотивировал нежелание петь вместе с Рузан Манташян политическими убеждениями.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Отказ супруга Анны Нетребко оперного певца Юсифа Эйвазова выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли. Об этом пишет сайт Forumopera.

«Должно быть, это недоразумение», — сказано в сообщении.

Ранее агентство Massis Opera опубликовало данные о том, что Юсиф Эйвазов якобы выразил нежелание участвовать в концерте вместе с исполнительницей из Армении Рузан Манташян. Утверждалось, что оперный певец мотивировал отказ политическими убеждениями. Подчеркивалось, что муж российской звезды — азербайджанец, а вторая же артистка — армянка.

«У меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене», — прокомментировал ситуацию Эйвазов в своем Instagram.

Речь идет об открытии Дрезденского оперного бала, которое состоится 7 февраля. Теперь стало известно, что Юсиф Айвазов вообще никак не комментировал выступление с Рузан Манташян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали годовщину свадьбы в Нью-Йорке.

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