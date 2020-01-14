Алеся Кафельникова заявила, что не общается с мамой

Отношения Алеси Кафельниковой с матерью стали одной из тем ее интервью Forbes. По словам модели, она не общается с Марией Тишковой, бывшей женой теннисиста Евгения Кафельникова.

«С мамой отношений практически нет. Она иногда выставляет меня в Instagram, пишет, что гордится мной, но мы не созваниваемся. Она живет в своем мире. С ней тяжело даже в жизни — она постоянно молчит, боится сказать лишнего», — заявила гостья.

Девушка сказала, что принимает родительницу как есть, хотя в детстве общение с ней было Алесе в радость. Тогда, на ее взгляд, мама была более общительной и лишь с возрастом стала интровертом.

С прославленным спортсменом Кафельникова сохранила более теплые отношения, хотя считает его строгим отцом.

«Мне хочется приходить к нему и показывать свой результат. Я не хочу его разочаровать», — говорит модель.

Скриншот с YouTube @Forbes

Когда ей плохо, девушка предпочитает не звонить родителям. Алеся считает, что мама и папа ее не поймут. В частности, они не готовы поддержать дочь в бисексуальном образе жизни, который сопровождает ее в модельном бизнесе.

В разговоре о возлюбленных звезда высказалась и о бурном романе с рэпером Фараоном. Как сказала Кафельникова, они расстались и теперь поддерживают отношения без обязательств. Она предпочитает сосредоточиться на работе, а не на любовных похождениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кафельникова рассказала новые подробности загадочной истории о своей коллеге — модели Ксении Пунтус, обнаруженной у дома внука Михалкова.