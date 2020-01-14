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  4. Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре

Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре

, 12:09 | Игорь Рязов 178

Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.

Фото: ТАСС / Ольга Мальцева

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 346

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин будет заниматься в общей группе на тренировочном сборе команды в Катаре. Об этом сообщил главный команды Сергей Семак.

«Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Малком (другой нападающий „Зенита“ — Прим. ред.) начнет фрагментарно, время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Главный тренер добавил, что Малком может начать работать вместе со всеми на 100% к концу первого тренировочного сбора. До тех пор часть упражнений он будет делать с командой, а часть — индивидуально.

В первом зимнем сборе «Зенита» примут участие 27 футболистов. Тренировки начались в Дохе 13 января и продлятся до 25 января. 29 февраля «Зенит» примет московский «Локомотив» в рамках матча 20-го тура чемпионата России.

Как сообщал 5-tv.ru, «Зенит» заключил контракт с Александром Кокориным до конца сезона. Это произошло после выхода футболиста на свободу из колонии по УДО в сентябре прошлого года. Спортсмен был осужден из-за участия в двух драках в центре Москвы.

Бразилец Малком перешел в «Зенит» из испанской «Барселоны» в августе прошлого года. Однако болельщики недолго наслаждались его игрой — в том же месяце футболист получил травму бедра и с тех пор не появлялся на поле.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 346
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