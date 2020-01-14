Галина Волчек не хотела, чтобы Ольга Дроздова выходила замуж за Дмитрия Певцова

Ольга Дроздова и ее супруг Дмитрий Певцов приняли участие в съемках ток-шоу Бориса Корчевникова. На передаче 54-летняя актриса призналась — художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была категорически против ее свадьбы с коллегой по цеху.

По словам Ольги Дроздовой, худрук «Современника» специально знакомила ее с богатыми людьми. Однажды на гастролях в Германии Галина Волчек подозвала подопечную и представила ее «фармацевтическому» магнату Байеру.

«Мы разговорились с Байером. Я сказала, что на следующий день улетаю. На это он ответил, что не видит ничего страшного. Предложил улететь позже в Россию на его самолете», — поделилась артистка.

От предложения немецкого предпринимателя Ольга Дроздова отказалась. Однако за этим последовало не менее интересное знакомство. В США российскую звезду представили влиятельному семейству.

«Познакомили с богатой семьей Джонсонов. Они владельцы авиакомпании „Boeing“. Мама семейства мне потом звонила и спрашивала, не хочу ли я поближе познакомиться с одним из сыновей», — рассказала знаменитость.

Дмитрий Певцов подчеркнул, что в конечном счете Ольга Дроздова «вышла замуж и по любви, и за богатого». Звездная пара живет в браке уже больше 25 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали Ольгу Дроздову без макияжа.