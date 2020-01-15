Генетик призвал выбросить пластмассовые электрочайники

Группа ученых Института экспериментальной медицины во главе с руководителем Евгением Паткиным в конце прошлого года доказала, как небольшие дозы токсикантов со временем способны привести к серьезным нарушениям здоровья, пишет «Доктор Питер».

В ходе экспериментов специалисты установили, что заболеть человек может даже в довольно зрелом возрасте. Время поступления яда в организм не имеет значения — он может нанести вред как в раннем детстве ребенка, так и во время внутриутробного развития.

В качестве химических токсических агентов для эксперимента выбрали диоксин, хлористый кадмий (этот тяжелый металл накапливается в морской рыбе, особенно, в тунце) и бисфенол А. Последний, используют уже более 50 лет в изготовлении пластмассы, а также предметов на ее основе.

По словам Паткина, достаточно обычного приема пищи, в котором будет присутствовать малая доза тяжелых металлов. Это касается даже воды из пластиковой бутылки, куда попадает ничтожное количество бисфенола. Специалист утверждает, что использование химического вещества в промышленных целях не нарушает санитарных норм, так как не вызывает мутаций и других осложнений. Однако, Евгений просит людей с осторожностью относиться к использованию тех же электрочайников и пластиковых контейнеров для еды.

«Бесфенол активнее выделяется при нагревании — значит, необходимо выбросить пластиковые электрочайники и не разогревать детское питание в пластиковых бутылочках», — заявил генетик.

Особенное внимание здоровью стоит уделять будущим мамам. В течении жизни яйцеклетки женщины не изменяются, в то время как сперматогенез у противоположного пола цикличен. Ученый заявляет, если мужчина когда-то подвергался воздействию яда или радиации, то спустя время его сперма «очистится».

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