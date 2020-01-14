Стали известны подробности дела в отношении проектировщика медцентра на «Восточном»

Бывший проектировщик медцентра на космодроме «Восточный» Олег Козин, обвиняемый в крупной афере с целью хищения бюджетных средств, все еще находится в розыске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, для разработки проекта строительства медцентра Федеральное медико-биологическое агентство России (ФГУП ФМБА) ранее заключило через петербургский филиал несколько контрактов с ООО «Моспромстрой». Из предназначенных для этого 174 миллионов рублей компании было выделено 164,6 миллиона.

По версии правоохранителей, подрядчик не занимался проектированием центра — все работы выполнил сам ФГУП. Полученные же «Моспромстроем» деньги, по предварительным данным, были обналичены через фирму ООО «ОМ-Стандарт».

Сейчас несколько фигурантов дела задержаны и арестованы. РБК сообщило, что был задержан и бывший проектировщик Олег Козин. Однако, по сведениям РЕН ТВ, это не так.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» задействовал спутник, чтобы избежать воровства на строительстве космодрома «Восточного».