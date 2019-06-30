23 июня весь мир снова восхитился «Алыми парусами». Легендарный праздник выпускников в Петербурге с каждым годом становится все более масштабным.

В 2019 шоу вышло на принципиально новый уровень. И те, кто был в эпицентре событий и те, кто смотрел «Паруса» по Пятому каналу — все как один — были в восторге. Театрализованное представление, концерт, музыкальное сопровождение, проход парусника «Россия» и, конечно же, незабываемая световая и пиротехническая феерия в ночном небе над акваторией Невы. Вдумайтесь, 60 тысяч залпов за 22 минуты! Такого страна еще не видела. Над организацией праздника работали семь тысяч человек. И каждый год они стараются придумать что-то новое и необыкновенное, чтобы участники и зрители «Алых парусов» навсегда сохранили в своих сердцах этот трогательный и яркий момент. Екатерина Иванова о том, как это было.

В этом году в 15 раз подряд в Петербурге сказка ожила и пришла в жизнь миллионов людей. Бриг с алыми парусами проскользил по Неве. «Россия» принесла радость в сердца всех, кто это увидел. Настоящая феерия. Это были неповторимые 22 минуты.

К одной главной ночи всех выпускников страны готовились целый год. Сотни людей и десятки часов репетицией, чтобы каждая секунда праздника, каждое мгновение было совершенным. Так и получилось. И мы приоткроем завесу тайны. Расскажем, как так вышло, что у миллионов зрителей не один раз замирало сердце от восхищения и удивления.

«В чешуе, как жар горя, 33 богатыря». Прямо из Невы. Знал бы Александр Сергеевич сколько сил и времени потребуется, чтобы воплотить этот образ в жизнь. Некоторые до сих пор уверены –съемки велись в павильоне, а потом наложили графику. На самом деле актеры, дайверы и каскадеры не один час провели в воде у стен Петропавловской крепости, чтобы идеально отрепетировать эту сцену, каждый шаг. Некоторые нюансы дорабатывали прямо во время репетиций, например, богатырские плащи. Они все норовили подняться на поверхность и явить витязей зрителям раньше времени.

За широкими плечами Алана Томаева, рост, кстати, под два метра, как-никак богатырь, полсотни необычных проектов. Но погружаться таким образом пришлось впервые. А потом еще и чеканить под водой шаг. Работа тяжелая. Но зато сколько радости она принесла! И не только зрителям.

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«После салюта я приходил в себя часа три, наверное. Первый раз в жизни такое. Мы стояли в эпицентре взрывов, и я такие эмоции искренние испытал, как ребенок радовался», — вспоминает актер Алан Томаев.

Валерий Бочкарев по совместительству богатырь и постановщик фаер-шоу. Ему надо было не только эффектно выйти из Невских вод в полном облачении, но еще сразу обуздать пламя и пустить его в пляс.

«Очень много было на нас предметов. Были перчатки, которые большие, громоздкие. На нас было очень много одежды и был плащ», — рассказывает руководитель фаер-группы Валерий Бочкарев.

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Огненное шоу прошло идеально — восхищенные зрители не могли оторвать глаз! Лика и Андрей на главный выпускной страны приехали из крошечного села Усть-Кулум республики Коми. И именно тут под залпами салюта, под увертюру Дунаевского, перед развевающимися алыми парусами решение принято — «Россия» определила первый шаг ее взрослой жизни. Девушка вернется сюда снова, чтобы учиться в петербургском вузе. Где именно, пока секрет. А пока — селфи на Дворцовой. И, разумеется, фото на набережной во время грандиозного фейерверка. Всего один вечер и воспоминаний на всю оставшуюся жизнь.

«От счастья хотелось просто плакать, так как было невероятно. Я стояла на берегу Невы и видела этот парусник!» — делится впечатлениями выпускница 2019 года.

«Это вообще переполнение эмоций, что, наконец-то, увидели вживую его», — признается выпускник Андрей Цан.

«Это такое чувство — ааааа, я вижу Урганта своими глазами», — описывает свои эмоции девушка.

«Какой корабль вам строить — крейсер, ледокол, маленький плот, как Юрий Лоза, зависит только от вас, от вашего желания. От вашего трудолюбия и от вашей уверенности в собственных силах», — говорит ведущий «Алых парусов — 2019» Иван Ургант.

Андрей собирается ехать в Казань, учиться на программиста и обязательно еще вернуться в Петербург не один раз, чтобы снова встретится со своим другом и бывшей одноклассницей Ликой.

А вот петербуржца Давида Карапетяна тянет к гуманитарным наукам. В своих силах он уверен на все сто. Правда, ЕГЭ по русскому написал на 96 баллов, но нет предела совершенству. Молодой человек точно знает, чего хочет — учиться и работать в родном городе.

«Символом нашей взрослой жизни стал именно этот корабль. Под алыми парусами который прошел. Этот корабль шел очень уверенно и быстро, поэтому он олицетворяет наше будущее», — по-взрослому рассуждает выпускник Давид Карапетян.

Обновленный бриг с гордым именем «Россия» с ювелирной точностью прошел свой путь. Каждый маневр выверен до секунды, корабль буквально летит по волнам. На самом деле за этим волшебством скрывается титанический труд большой команды. Экипаж справился, ведь капитан настоящий морской волк из Ленинграда. И первым кораблем, на который ступила нога еще курсанта Олега Николаева, стал как раз парусник.

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«В 89-м году мне было 15 лет, государство построило для пионеров парусник „Юный балтиец“. Это решило мою судьбу», — рассказывает капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Олег Николаев в год своего выпуска не увидел «Алые паруса». В конце 70-х праздник на долгие годы ушел из Невы. Традицию так провожать выпускников во взрослую жизнь возродили только в 2005-м Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. А в 2008-м тот самый «Юный Балтиец» примерил алые паруса.

Восемнадцать алых крыльев в следующий раз мы увидим ровно через год. Сразу после красочного действа паруса бережно сняли и отвезли в мастерскую. Там праздничный наряд брига «Россия» тщательно проверят, приведут в порядок, все-таки пиротехнический фронт был на расстоянии вытянутой руки, и отправят на ответственное хранение.

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Насте Ивановой всего девять. Выпускной еще не скоро. Все предыдущие года за алыми парусами она наблюдала по телевизору. Все никак не получалось осуществить мечту и попасть на праздник. В этом году заветное желание сбылось. Да еще как! Она стала не просто зрителем, участником, одним из главных действующих лиц! Ее исполнение знаменитого напутствия героям произвело фурор!

«Когда я вышла уже из кадра, у меня была буря эмоций, так как для меня это был такой большой переполох внутри. Мне очень понравилось, какая там атмосфера была. Такие салюты красивые», — делится впечатлениями актриса Настя Иванова.

Каждый год сценарий создается заново. Организаторы постоянно усложняют задачи самим себе, чтобы снова удивлять и восхищать. В этом году одни рекорды, 60 тысяч залпов праздничного фейерверка, 22 минуты главного шоу, полтора миллиона зрителей на набережных Петербурга, и десятки миллионов зрителей телетрансляции! «Алые Паруса» снова показали — такого яркого и романтичного праздника нет нигде в мире. В следующем году будет только лучше.

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