Более 30 человек госпитализировали в Кизляре из-за отравления

Массовое отравление произошло в дагестанском Кизляре. Пресс-секретарь главы города Сельминаз Салихова рассказала 5-tv.ru, что причиной заражения людей может быть водопроводная вода с нечистотами.

«Причиной возникновения инфекций может быть прорыв трубы центрального водоснабжения, находящейся в техническом желобе для укладки внутренней водопроводной сети, куда незаконно осуществлялся слив сточных канализационных вод», — сообщила Салихова.

Она пояснила, что жители одного из районов города самовольно проложили канализационные трубы из своих домов в желоб с трубой водоснабжения. Делать это было запрещено — жильцы должны были пользоваться выгребными ямами.

«Водопроводная труба была повреждена, вероятнее всего, как утверждают специалисты, прохождением тяжелой техники, и в воду попадали канализационные стоки», — добавила пресс-секретарь главы города.

Как стало известно 5-tv.ru, в больницы с подозрением на кишечно-инфекционные заболевания попали 32 человека. Десять из них — дети.

Салихова сказала, что у госпитализированных состояние легкой степени тяжести. Подача воды в дома по указанной трубе приостановлена. Сейчас жителям района подвозят воду. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом отравлении в Дагестане — три человека погибли из-за угарного газа.