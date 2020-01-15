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Замороженную рыбу в России пометят

, 1:32 Эфирная новость 23

Российские ученые разработали специальные «термометки», которые покажут, в каких условиях перевозили и хранили продукцию. Размораживали или нет. А если да, то до какой температуры.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Смитюк

Разобраться в степени «заморозки», когда все не так очевидно, как в Иркутске — поможет разработка томских ученых. Вместе с одной из крупных торговых сетей они начали эксперимент по применению «термометок» на рыбе.

Способов отличить хорошую рыбу от плохой около десятка кто-то нюхает, кто-то оценивает структуру самой тушки, кто-то твердость и гладкость ледяной глазури. Российские ученые предлагают ввести цветовою градацию рыбы. Простой светофор позволит отличить хорошую рыбу от не очень и от совсем плохой.

Главный плюс изобретения: ни одной микросхемы — датчик химический. Реагенты не активны, пока не охладится до минус 18 градусов. После этого капсула автоматически разрушится.

Чем дольше датчик находился в тепле, тем больше индикаторов окрасятся реагентом. Первые испытания прошли успешно.

Артур Ломидзе посмотрел как это работает и прикинул насколько рыба с индивидуальным датчиком подорожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эксперименте по маркировке молочной продукции, который по мнению экспертов влечет за собой дополнительные расходы для предпринимателей.

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