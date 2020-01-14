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  4. Уволить учительницу за покупку нижнего белья требуют родители школьников в Ульяновске

Уволить учительницу за покупку нижнего белья требуют родители школьников в Ульяновске

, 20:28 | Светлана Александрова 266

Одну из мам возмутило, что старшеклассники случайно увидели наставницу в торговом центре выбирающей бюстгальтер.

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Фото, видео: DPA/TASS

Родители ульяновских школьников требуют уволить молодую учительницу за поход в магазин за нижним бельем. Как пишет KP.RU, скандал разразился после появления в соцсетях поста мамы девятиклассницы. Женщину возмутило, что ее дочь, гуляя с одноклассниками по торговому центру, увидела наставницу в отделе женского белья.

«Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит. Мальчики в классе только это и обсуждают. Я считаю, что таким учительницам не место в школе», — цитирует издание негодующую мать.

Женщина выражает надежду, что директор школы, в которой учится ее ребенок, заметит ее пост и уволит «любительницу покупать белье на глазах у детей».

Автора жалобы поддержали еще несколько человек, убежденных в том, что учитель должен быть примером во всем. Один из комментаторов рассказал возмутительный случай, когда заприметил учителя пьющим пиво в кафе всего «в паре километров от школы».

«Вот девочки увидели, какое белье носит учительница, и тоже захотят такое. Это же в корне неправильно!» — пишет единомышленник.

Большинство же, все-таки встали на сторону учительницы.

«Учитель что, не человек что ли? Ей что, дома теперь сидеть и все время тетрадки ваших детей проверять?»

«Вы что, сами в магазины не ходите? Белье не покупаете? Уверена, что ходите и покупаете, а ей что, нельзя? Причем, только из-за того, что она учитель?»

«Если следовать вашей логике, то учителям и в магазин за хлебом нельзя выходить!» — цитирует интернет-портал комментарии пользователей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю учительницы из Барнаула, которой пришлось уволиться из-за фотографии в закрытом купальнике у зимней проруби в соцсетях.

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