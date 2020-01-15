Егор Кончаловский празднует день рождения: представителем какой творческой династии он является?

Режиссер, продюсер и актер Егор Кончаловский отмечает 15 января свой день рождения. Кинозвезде исполнилось 54 года. Знаменитость является представителем творческой династии, пишет Тeleprogramma.pro. Подобных династий в России довольно много. Рассказываем о самых известных.

Михалковы-Кончаловские

Так сказать, «основатель» династии — Сергей Михалков. Он написал текст гимна Советского Союза, популярное детское стихотворение про Дядю Степу и множество других поэтических произведений. Его сыновья — Никита Михалков и Андрей Кончаловский (использовал фамилию матери).

Никита Михалков. Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Наследник Андрея Кончаловского — Егор Кончаловский пошел по стопам отца и встал на путь режиссера. Под его началом были сняты такие фильмы, как: «Антикиллер», «Москва, я люблю тебя!», «Побег», «Консервы» и другие.

Дети Никиты Михалкова также связали свою жизнь с кино. Дочки Анна и Надежда — стали популярными актрисами, а сын Артем трудится режиссером и сценаристом.

Бондарчуки

Сергей Бондарчук — актер и режиссер, получивший премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Он снял культовую картину «Война и мир».

Его сын Федор Бондарчук — популярный российский режиссер, известный благодаря таким работам, как: «Притяжение», «Вторжение», «9 рота» и множеству других. Он также является востребованным актером.

Федор Бондарчук. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Наследник Федора — 28-летний Сергей Бондарчук-младший. Молодой человек снялся в нескольких картинах, среди которых «Оттепель» и «Сталинград».

У старшего Сергея Бондарчука также была дочь Елена, которая, к несчастью, ушла из жизни в 47 лет. Ее сын — Константин Крюков стал востребованным актером российского кино.

Янковские

Несомненно, самым популярным актером династии является Олег Янковский. Его брат Ростислав также добился заметных успехов на этом поприще.

Олег Янковский. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Сын Олега Янковского — 51-летний Филипп пошел по стопам отца и стал заметным артистом. Он снимался в таких кинокартинах, как «Охотники за головами», «Распутин», «Зеркало», «Каменная башка» и других.

Дети Филиппа Янковского — Иван и Елизавета — тоже решили связать свои жизни с актерским мастерством.

Яковлевы

Самый известный в династии — Юрий Яковлев. Звезда культовых советских кинокартин «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кин-дза-дза» и множества других.

Юрий Яковлев. фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Астапкович

Дочь знаменитости Алена и его внучка Мария также избрали актерскую карьеру. Обе женщины выступают на сцене Театра Сатиры.

Ефремовы

Все началось с народного артиста СССР Олега Ефремова. Актер полюбился советским зрителям за роли в кинофильмах «Берегись автомобиля», «Гори, гори, моя звезда» и других.

Олег Ефремов. Фото: Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/

Талант к актерской игре унаследовал и сын Олега Ефремова — Михаил. Кинозвезда приобрел популярность благодаря ролям в «Generation П», «День выборов», «Оттепель», «Граница. Таежный роман» и других.

Михаил Ефремов. Фото: ТАСС / Станислав Красильников

Наследники Михаила Ефремова — Никита и Николай — также пробуют построить актерскую карьеру.

Стриженовы

Основателем творческой династии считается Глеб Стриженов. Артист блестяще сыграл в фильме «Неуловимые мстители». Его брат Олег также снимался в кино и запомнился зрителям ролями в лентах «Белые ночи», «Сорок первый» и других.

Сын Олега Стриженова — 50-летний Александр — актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и востребованный телеведущий.

Александр Стриженов уже много лет счастлив в браке с супругой Екатериной. Вместе пара привила любовь к кинематографу дочери Саше. Девушка вслед за родителями успешно снялась в нескольких кинокартинах.

Екатерина и Александр Стриженовы. Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Кончаловский впервые за долгое время поведал о своей дочери, пережившей серьезную аварию.