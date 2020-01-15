В РФ придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками и спамом

В России придумали новый способ борьбы со спамом и телефонными аферистами. Каждой сим-карте хотят присвоить, так называемый «цифровой отпечаток». Его занесут в специальную базу данных. Если во время звонка номер не пройдет проверку — соединение не будет установлено.

Таким образом, использовать незарегистрированные симки и сохранять «инкогнито» больше не получится. Идею уже поддержали силовики — ведь «цифровой отпечаток» сильно осложнит жизнь не только спамерам и мошенникам, но и телефонным террористам.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа ограбили телефонные мошенники в Москве.