Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа ограбили в Москве

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарова и ее муж — бывший участник «Дома-2» Алексей Гажиенко — стали жертвами мошенников. С семейного счета супругов злоумышленники похитили 400 тысяч рублей. Об этом пишет КР.RU.

Преступники установили переадресацию вызовов и сообщений со смартфона Алексея Гажиенко. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

«Неустановленное лицо, неустановленным способом, получив доступ в личный кабинет, установив переадресацию вызовов с номера телефона осуществило списание денежных средств с расчетного счета открытого на имя Гажиенко», — сообщил источник в полиции.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

Алексей Гажиенко начал сниматься в реалити-шоу «Дом-2» в 2011 году в возрасте 23 лет. Диларам Сапарова — экстрасенс и медиум, занявшая второе место в восьмом сезоне «Битвы экстрасенсов». Девушка утверждает, что получила сверхъестественные способности еще в 13 лет.

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