Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» от Amazon

Стал известен актерский состав нового сериала, основанного на трилогии «Властелин колец». Над проектом работает компания Amazon. В список вошли 15 артистов, пишет Deadline.

В съемках примут участие Роберт Арамайо (молодой Нед Старк в «Игре престолов»), а также Джозеф Моул, Чарли Викерз, Овайн Артур, Назанин Бониади, София Номвете, Меган Ричардс и другие знаменитости.

В настоящий момент информации о том, кому достанется та или иная роль — нет.

Компания Amazon планирует снять пять сезонов сериала по «Властелину колец». Известно, что в телепроекте будут показаны события предшествующие происходящему в культовой трилогии по роману Джона Толкина.

Сюжет сериала создатели держат в секрете. Известно лишь, что действие будет развиваться во времена, когда только создали Кольцо Всевластия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса из «Властелина колец» предлагала женщину на роль Гэндальфа.