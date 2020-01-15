Умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец»

Ушел из жизни американский актер Стэн Кирш. Он скончался в 51 год, пишет TMZ.

Тело знаменитости обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе, 11 января. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.

Стэн Кирш приобрел популярность и завоевал любовь зрителей, исполнив роль Ричи Райана в сериале «Горец». Телепроект транслировался на экранах с 1992 по 1998 год.

Актер принимал участие в съемках сериалов «Друзья» и «Лодка любви». Он также снимался в ряде фильмов, таких как «Огненный шторм», «Месть мертвецов» и других.

Скончавшийся артист посвящал время режиссерской и продюсерской работе над короткометражными кинокартинами. Несколько лет назад Стэн Кирш открыл собственную студию актерского мастерства.

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