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Умер актер из сериалов «Друзья» и «Горец»

, 12:48 | Ниса Мурзанаева Видео 207

Стэн Кирш ушел из жизни в 51 год.

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Фото, видео: Кадр из сериала "Друзья"

Ушел из жизни американский актер Стэн Кирш. Он скончался в 51 год, пишет TMZ.

Тело знаменитости обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе, 11 января. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.

Стэн Кирш приобрел популярность и завоевал любовь зрителей, исполнив роль Ричи Райана в сериале «Горец». Телепроект транслировался на экранах с 1992 по 1998 год.

Актер принимал участие в съемках сериалов «Друзья» и «Лодка любви». Он также снимался в ряде фильмов, таких как «Огненный шторм», «Месть мертвецов» и других.

Скончавшийся артист посвящал время режиссерской и продюсерской работе над короткометражными кинокартинами. Несколько лет назад Стэн Кирш открыл собственную студию актерского мастерства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер народный артист России Геннадий Пискунов.

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