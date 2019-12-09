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Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

, 11:30 | Мия Субботина Фото 1 144

Знаменитость объяснила, ради чего она записала видео приготовления плова в откровенном наряде.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного. В кадре артистка появилась в мини-шортиках, которые многие пользователи посчитали очень откровенными. Также некоторые действия артистки, записанные на видео, пользователи оценили, как нахождение ее в нетрезвом состоянии. Такой контент у большинства юзеров вызвал шквал негативных комментариев.

Оказалось, что Анастасия решила провести эксперимент, чтобы проверить, на какую из публикаций подписчики обратят больше внимания — на ее домашнее видео или на посты с концертов с детьми. Выяснилось, что ее личная жизнь интересует поклонников больше, чем сообщения о творческих планах.

«Оказывается многим интереснее трепать языком с дивана, чем выразить радостные эмоции счастью других, или совершить что-то созидательное, да или просто пойти в зал и поработать и привести свои телеса в форму. Какой-то дикий взрыв комментариев и лайков под моим постом, где я провожу вечер с любимыми, готовлю плов, мы смеемся и расслаблено проводим время», — подписала пост звезда.

Instagram @volochkova_art

Также танцовщица поинтересовалась, с чего вдруг фанаты решили, что она дома была пьяна.

«Почему человек, который готовит дома плов, обязательно должен быть пьяный? Или это в ваших семьях так? Но зачем тогда проецировать это на меня?» — написала знаменитость.

Однако новый снимок, где балерина демонстрирует вертикальный шпагат в короткой шубе и меховых сапогах, вновь вызвал критику со стороны фолловеров.

«Это пошло. Зачем нам ваш шпагат. Вы уже достали с ним»;

«Зачем задирать ноги на всю страну, вы выглядите пошло и неприятно»;

«Ну перебор», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что попытки Анастасии Волочковой приготовить плов не впечатлили юзеров.

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