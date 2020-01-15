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«Родная, пусть все продолжается»: Агутин нежно поздравил Варум с годовщиной

, 15:12 | Ниса Мурзанаева Фото 17

Звездная пара начала встречаться 22 года назад.

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Фото, видео: Instagram @agutinleonid

Эстрадный певец Леонид Агутин нежно поздравил супругу певицу Анжелику Варум с годовщиной. В 2020-м пара отмечает знаменательную дату — 22 года назад влюбленные начали встречаться. Исполнитель опубликовал в Instagram серию архивных фотографий 1997 года, на которых позирует в компании красавицы жены. Снимки артист сопроводил трогательными словами любви.

«Я люблю тебя, родная, и хочу, чтобы ты была счастлива! Когда ты улыбаешься, весь мир вокруг озаряется ярким и теплым светом. И пусть все продолжается…», — написал певец.

Instagram @agutinleonid

Леонида Агутина и Анжелику Варум поздравили звездные коллеги по цеху. Композитор Игорь Николаев даже предался легкой ностальгии.

«Поздравляю, ребята! Все начиналось на моих глазах! Как вчера!» — высказался артист.

Поклонники также присоединились к поздравлениям звездной пары, пожелав их семье всяческих благ. Фанаты пришли в восторг от ретро-образов знаменитостей на фотографиях и оставили им в комментариях множество комплиментов.

51-летний Агутин и 50-летняя Варум воспитали дочь Елизавету, которая теперь живет в Америке. 20-летняя девушка пошла по стопам родителей и тоже увлеклась музыкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агутин и Варум посетили рок-концерт дочери в США.

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