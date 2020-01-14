«Родители в культурном шоке»: Агутин и Варум посетили рок-концерт дочери в США

Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили рок-концерт дочери Елизаветы в США. Вместе со своей группой Bruvvy Band 20-летняя девушка выступила в штате Майами. Видеозапись с мероприятия отец молодой певицы опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист признался, что вместе с женой остался доволен творчеством своей наследницы. Агутин и Варум поддерживают дочь в ее музыкальной карьере, хотя предпочтения Елизаветы разительно отличаются от тех песен, которые исполняют ее родители.

«Ребенок наш жжет! Рок-н-ролл форева!) Группа Bruvvy Band! Родители в культурном шоке и довольны очень!» — отметил музыкант в подписи к посту.

Instagram @agutinleonid

Дочь знаменитостей сейчас живет в США, она учится в американском университете, занимается музыкой и работает официанткой. Недавно стало известно, что Елизавета взяла себе творческий псевдоним — Лиз Холлоуэй. Свое решение она объяснила желанием самостоятельно добиться успехов на сцене, а не благодаря своей известной фамилии.

Ранее 5-tv.ru Леонид Агутин рассказал об ухажерах дочери Елизаветы.