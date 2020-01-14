  1. Пятый канал
  4. «Родители в культурном шоке»: Агутин и Варум посетили рок-концерт дочери в США

«Родители в культурном шоке»: Агутин и Варум посетили рок-концерт дочери в США

, 5:11 | Карина Бернтгольц Видео 22

20-летняя Елизавета выступила перед американской публикой вместе со своей группой Bruvvy Band в штате Майами. Видео выступления девушки опубликовано на странице ее отца в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @agutinleonid

Российские исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум посетили рок-концерт дочери Елизаветы в США. Вместе со своей группой Bruvvy Band 20-летняя девушка выступила в штате Майами. Видеозапись с мероприятия отец молодой певицы опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист признался, что вместе с женой остался доволен творчеством своей наследницы. Агутин и Варум поддерживают дочь в ее музыкальной карьере, хотя предпочтения Елизаветы разительно отличаются от тех песен, которые исполняют ее родители.

«Ребенок наш жжет! Рок-н-ролл форева!) Группа Bruvvy Band! Родители в культурном шоке и довольны очень!» — отметил музыкант в подписи к посту.

Instagram @agutinleonid

Дочь знаменитостей сейчас живет в США, она учится в американском университете, занимается музыкой и работает официанткой. Недавно стало известно, что Елизавета взяла себе творческий псевдоним — Лиз Холлоуэй. Свое решение она объяснила желанием самостоятельно добиться успехов на сцене, а не благодаря своей известной фамилии.

Ранее 5-tv.ru Леонид Агутин рассказал об ухажерах дочери Елизаветы.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Последние новости

5:42
Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей в канун Старого Нового года
5:26
«Зачет — не зачет»: к чему может привести новый вид аттестации школьников
5:11
«Родители в культурном шоке»: Агутин и Варум посетили рок-концерт дочери в США
5:00
Секреты макияжа: Как подготовить кожу лица к макияжу
4:55
Многое впервые: Кремль опубликовал новую серию материалов к 20-летию Путина у власти
4:40
Кудрявцева показала, как резвится со своей малышкой в ледяном городке

Сейчас читают

Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]