  1. Пятый канал
  4. Полицейские задержали нападавшего, который взял заложницу в Москва-сити

Полицейские задержали нападавшего, который взял заложницу в Москва-сити

, 17:11 | Валентин Черников Видео 74

Гражданин Белоруссии пришел в деловой центр с ножом после потери десяти тысяч долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко

Сотрудники полиции задержали нападавшего, который взял заложницу в Москва-сити, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Ранее стало известно, что в здании делового центра на Краснопресненской набережной злоумышленник удерживает девушку. При этом он угрожает предметом, похожим на нож.

В результате операции по задержанию мужчина оказался в руках силовиков. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Заложницу освободили. Пострадавших нет.

Как уточняют источники 5-tv.ru, инцидент произошел на 13-м этаже в башне «Империя», где располагается консалтинговая и инвестиционная компания «Международный финансовый центр». Нападающим оказался 36-летний гражданин Белоруссии. Он явился в офис после потери десяти тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сибири задержали банду мошенников-брокеров. По версии следствия, аферисты обещали «помочь» клиентам оформить кредиты, брали за это деньги, а затем исчезали.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.43
0.02 68.37
-0.05
Гороскоп на 15 января: Венера в Козероге поможет изменить судьбу

Последние новости

18:16
Загадка полярной кинопленки: Как кадры, снятые на Южном полюсе, оказались на Северном?
18:14
«После устриц и тартаров»: Манукян устроил Бузовой «романтик» с дошираком
18:09
Кудрин назвал послание Путина «самым дорогим» на его памяти
18:05
Послание Путина Федеральному собранию длилось более часа
18:02
«Счастлива, что ты есть в моей жизни»: Валерия поздравила дочь Пригожина
17:49
Ани Лорак приняла предложение руки и сердца от молодого продюсера?

Сейчас читают

Экстрасенс раскрыла секреты толкования вещих снов и рассказала про фазы Луны
Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 15 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]