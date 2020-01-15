Полицейские задержали нападавшего, который взял заложницу в Москва-сити

Сотрудники полиции задержали нападавшего, который взял заложницу в Москва-сити, сообщает пресс-служба столичного управления МВД. Ранее стало известно, что в здании делового центра на Краснопресненской набережной злоумышленник удерживает девушку. При этом он угрожает предметом, похожим на нож.

В результате операции по задержанию мужчина оказался в руках силовиков. Его доставили в отдел полиции для разбирательства. Заложницу освободили. Пострадавших нет.

Как уточняют источники 5-tv.ru, инцидент произошел на 13-м этаже в башне «Империя», где располагается консалтинговая и инвестиционная компания «Международный финансовый центр». Нападающим оказался 36-летний гражданин Белоруссии. Он явился в офис после потери десяти тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сибири задержали банду мошенников-брокеров. По версии следствия, аферисты обещали «помочь» клиентам оформить кредиты, брали за это деньги, а затем исчезали.