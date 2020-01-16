Первый в России и Восточной Европе центр карбоновой терапии появится в Ленобласти

Первый в России и Восточной Европе Центр карбоновой терапии будет построен в Ленинградской области в составе Многопрофильного медицинского комплекса (ММК). Над его созданием работают Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в сотрудничестве с АО «НОМЕКО». Об этом сообщил кандидат медицинских наук, генеральный директор АО «НОМЕКО» Владислав Баранов в ходе Гайдаровского форума, который проходит в Москве 15–16 января.

Карбоновая (или углеродная) терапия в настоящее время является одним из самых перспективных методов борьбы с раком. Принцип ее действия схож с широко распространенной протонной терапией, только для облучения используются не протоны, а ионы углерода.

Оба метода позволяют целенаправленно атаковать клетки, пораженные раком, практически не задевая здоровые. Это особенно важно в тех случаях, когда рядом с опухолью находятся жизненно важные органы, которые могут быть повреждены облучением. Такое прицельное воздействие позволяет снизить лучевую нагрузку на организм, что крайне важно при лечении детей, и свести к минимуму риски развития вторичных раковых опухолей.

При этом карбоновая терапия имеет несколько преимуществ. Главным из них является успешное лечение труднодоступных резистентных (то есть устойчивых к иным видам облучения) опухолей, что дает надежду пациентам, которым не помогло другое лечение. Кроме того, высокая эффективность такой терапии позволяет сократить количество необходимых сеансов и минимизировать побочные эффекты.

Как рассказал Владислав Баранов, несмотря на высокий потенциал карбоновой терапии, этот метод пока мало распространен — в мире насчитывается всего 13 действующих центров, при этом шесть из них находятся в Японии.

«Центр карбоновой терапии, который будет построен в Ленинградской области в составе Многопрофильного медицинского комплекса, позволит лечить все виды онкозаболеваний и станет первым в России и Восточной Европе, где будет применяться эта прогрессивная технология», — рассказал он.

Первый в России и Восточной Европе центр карбоновой терапии появится в Ленобласти 1/5 5-tv.ru 2/5 5-tv.ru 3/5 5-tv.ru 4/5 5-tv.ru 5/5 5-tv.ru

Как передавал 5-tv.ru, в состав ММК во Всеволожской районе Ленобласти помимо онкологического центра войдут центр ядерной медицины, многопрофильная клиника и другие объекты. Одной из уникальных особенностей комплекса будет наличие собственного центра реабилитации и спортивной медицины. Этот объект площадью около 18 тысяч квадратных метров станет первым в России центром, проводящим весь спектр реабилитационных мероприятий — при травмах и заболеваниях суставов, нервной системы, сердца и сосудов не только у взрослых, но и у детей. Главным преимуществом центра станет реабилитация онкобольных, которой в настоящее время в России занимается незначительное количество медицинских центров. Возведение объектов Многопрофильного медицинского комплекса планируется завершить к концу 2021 года.