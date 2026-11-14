Екатерина Волкова раскритиковала мужчин с лишним весом

Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Скорая помощь», раскритиковала мужчин за небрежное отношение к внешности. Видео с ее рассуждениями появилось в блоге артистки и вызвало широкий резонанс среди подписчиков — фраза актрисы разошлась по интернету.

Сначала Волкова отметила, что представительницы прекрасного пола постоянно работают над собой: ходят к косметологам, сидят на диетах, не пропускают спортзал и стремятся соответствовать высоким стандартам.

«Они все хотят накачать попы, грубы, грудь. Все стремятся к идеалу. Невероятно красивые женщины», — сказала 52-летняя актриса.

Претензии к мужчинам

Однако, по словам Волковой, мужчины на фоне таких женщин выглядят иначе. Актриса отметила, что многие из них перестали обращать внимание на свою форму и не стремятся выглядеть привлекательно.

«Мужчины, как вам не стыдно? Посмотришь на мужчин, которые отращивают себе пивные брюха. Не знаю, почему, но это правда странно», — заявила звезда.

Артистка подчеркнула, что дело не в конкретных людях, а в общей тенденции.

«Сегодня как выглядят женщины с их желаниями и стремлениями быть идеальными, и мужчины, которые абсолютно не соответствуют никаким идеалам. Ну это правда. Присмотритесь», — добавила она.

Личный опыт и предложения о знакомстве

Волкова призналась, что к ней часто приходят сообщения от мужчин с предложением встретиться или поужинать. Однако, по ее словам, достойного кандидата среди них она пока не нашла. Актриса рассказала, что иногда заходит в профиль поклонника и видит, что тот не следит за собой.

«И они мне еще пишут: «Может быть, поужинаем?» Я захожу в его профиль и думаю: «Боже мой! Лишних 50 кг, и ты туда же!» — поделилась Волкова.

Фразу «Мужчины, как вам не стыдно?» актриса вынесла в подпись к ролику. Именно она и стала главным поводом для обсуждения в комментариях.

Что стоит за требовательностью

Требовательность Волковой к внешности не случайна. В августе 2026 года актриса перенесла операцию, после которой врачам пришлось срезать часть волос на затылке. Она не стала скрывать изменения и побрилась налысо прямо на камеру. «Это была вынужденная история», — объясняла она позже. Тогда же она призвала подписчиц не стесняться своей внешности: «Девушки, мы красивы в любом виде!»

В сентябре 2026 года Волкова отдохнула на Мальдивах, где устроила съемки в бикини без фотошопа. Актриса регулярно подчеркивает, что работает над собой и не делает поблажек ни в чем. По ее словам, такая же планка применима и к мужчинам.

Личная жизнь и другие высказывания

Строгость Волковой распространяется не только на внешность. В феврале 2026 года она назвала самого красивого российского актера — им, по ее мнению, стал Максим Матвеев. Данила Козловский, Павел Прилучный, Сергей Безруков и Юра Борисов в этом списке, по словам актрисы, уступили ему.

За плечами у Волковой — непростая личная история. В молодости она жила с режиссером Эдуардом Бояковым, у которого оставалась семья, — позже актриса признавалась, что эти отношения ее разрушили и она спаслась бегством. Она также известна как мать дочери писателя Эдуарда Лимонова: дочь Александра выросла, а сам Лимонов ушел из жизни в марте 2020 года. От первого брака у Волковой родилась дочь Валерия, с которой у актрисы позже сложились непростые отношения.

Осенью 2025 года Волкова рассказала, что ее сердце несвободно.

«Он помогает мне чувствовать себя женщиной», — делилась она.

Реакция подписчиков

В комментариях под роликом развернулась настоящая дискуссия. Одни пользователи поддержали актрису: по их мнению, она права в том, что мужчины перестали следить за собой и не следят за здоровьем. Другие заметили, что упреки звучат странно, ведь внешность — не главное качество человека. Третьи напомнили, что Волкова сама недавно пережила операцию и побрилась налысо, и предложили не судить людей по оболочке. Единого мнения у аудитории так и не сложилось, зато пост собрал тысячи реакций.

Чем еще живет актриса

Волкова не только рассуждает о внешности, но и активно занимается музыкой. Она пишет песни, танцует, выступает с сольными концертами и называет это исполнением детской мечты.

«Каждый мой концерт — это исполнение моей детской мечты — быть певицей», — делилась она.

Артистка признавалась, что музыка пока не приносит дохода: основной заработок — съемки в кино и сериалах.

Кроме того, Волкова делает ремонт в квартире на Тверской, продала машину, чтобы вложить деньги в жилье, и с юмором рассказывает о бытовых трудностях. По ее словам, она все время что-то строит и делает ремонты, и это ей нравится.

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